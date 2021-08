Bagnaia: "Ancora problemi con le gomme"

La storia si ripete: "Stamattina avevo un grip incredibile, invece con la prima gomma della sessione nel pomeriggio non riuscivo a stare in pista e anche la seconda non era tanto performante", spiega il ducatista, che partirà dalla 3^posizione in griglia. Pecco resta comunque fiducioso: "Abbiamo tutto il potenziale per poter lottare". La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno VINALES A SKY: "CHIEDO SCUSA ALLA YAMAHA" - HIGHLIGHTS QUALIFICHE Condividi:

Ancora le gomme: la storia per Pecco (3° in griglia nel GP d'Austria) si ripete: "A volte con le gomme tutto funziona, a volte no. Non so perché, non si può dare solo la colpa alle gomme, sembrerebbe assurdo che mi capiti ancora dopo quanto successo domenica scorsa, eppure le cose stanno così. Le soft nel pomeriggio non erano il massimo. La prima era proprio difficile, se acceleravo finivo fuori pista. Il secondo tentativo mi è stato rovinato anche un po' dai piloti che stavano entrando. Ma in particolare stamattina avevo un grip incredibile, tutto andava in modo perfetto, invece con la prima gomma della sessione nel pomeriggio non riuscivo a stare in pista e anche la seconda non era tanto performante". Taramasso, direttore Motorsport Michelin, nel pomeriggio in diretta a Sky ha spiegato l'importanza del preriscaldamento della gomma, i problemi possono essere legati a questo? "La mia squara ha tantissima esperienza, sa bene come deve fare", risponde Pecco.

L'obiettivo prima fila "Le quarte prove libere sono state molto importanti, abbiamo svolto un bel lavoro portando la gomma dietro a 31 giri, all'ultimo ho quasi raggiunto il miglior giro fatto domeni scorsa", aggiunge Bagnaia. E, soprattutto, "l'obiettivo principale della prima fila l'abbiamo raggiunto, sono contento di questo. Non sono messo male come passo. Abbiamo tutto il potenziale per poter lottare, abbiamo il ritmo per fare bene, spero solo di non incappare ancora in un problema con le gomme".