Due Ducati in prima fila: la griglia di partenza

Jorge Martin conquista la seconda pole di fila al Red Bull Ring, firmando anche il nuovo record della pista in 1:22.643. Lo spagnolo è il primo pilota Ducati con due pole consecutive dal 2018, quando Jorge Lorenzo ne infilò 3 a Silverstone, Misano e Aragon. La Ducati conferma di avere un ottimo feeling con il circuito austriaco, piazzando 4 piloti nelle prime 6 posizioni. La gara domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

