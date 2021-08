Ufficializzata attraverso un comunicato la separazione alla fine di questa stagione tra Petronas e il Sepang Racing Team, la squadra guidata da Razali in cui attualmente corre la coppia Rossi-Morbidelli: dopo tre anni il colosso petrolifero ha deciso di dare l'addio al Motomondiale. Intanto questo weekend si corre in Austria: gara di Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Ieri la notizia dell'addio a Moto2 e Moto, ora un comunicato per ufficializzare l'uscita dal Motomondiale: deciso il futuro di Petronas, main sponsor del Sepang Racing Team, società titolare della squadra impegnata in MotoGP con Rossi e Morbidelli come team satellite della Yamaha. "Sepang International Circuit Racing Team e Petronas desiderano annunciare che entrambe le parti hanno di comune accordo deciso di terminare la loro collaborazione alla fine della stagione 2021 di MotoGP”, si legge nella nota. E ora? Stando al comunicato il team si riorganizzerà con un altro nome in top-class e chiarirà il proprio progetto a Silverstone, appuntamento in programma nel weekend del 27-29 agosto.