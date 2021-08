Marini chiude 5°: "Stavamo per fare la storia"

Il pilota Sky VR46 Avintia ha chiuso 5° nel GP Austria, è il suo miglior piazzamento in MotoGP: "Stavamo per fare la storia, peccato per il finale. L'ultimo giro diluviava davvero, ma nonostante la pioggia sono rimasto lucido: ho iniziato a calcolare quanto avrei perso con il cambio moto e alla fine la decisione di rimanere fuori è stata quella giusta"

Pioggia improvvisa e gara rocambolesca al GP d’Austria, con Luca Marini al quinto posto al traguardo. In una gara flag to flag, il rookie dello Sky VR46 Avintia ha centrato il suo miglior piazzamento in MotoGP. Scattato sull’asciutto dalla 17^ casella, Luca ha scalato la classifica fino all'undicesimo posto, quando improvvisamente ha iniziato a piovere pesantemente nel primo tratto del circuito. In pista sulla sua Ducati per i rimanenti 4 giri con gomme slick, è passato sotto la bandiera a scacchi al quinto posto, dopo aver sfiorato il podio nel giro finale.