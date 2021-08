Grande spavento per il leader del Mondiale, a Silverstone: cade in avvio del secondo turno di libere alla curva 8, la caviglia sinistra viene schiacciata dalla moto in una sorta di contorsione. Il francese appare dolorante, ma per fortuna dopo la paura iniziale riesce a rialzarsi e a camminare da solo (seppur zoppicando). Quartararo torna in pista a circa 23 minuti dal termine ed è una furia: chiude con il miglior tempo, 1:59.317

HIGHLIGHTS LIBERE 2