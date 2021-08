Rivola: "Non escludo Vinales in griglia ad Aragon"

Massimo Rivola, amministratore delegato della casa di Noale, ha parlato del debutto di Vinales con l'Aprilia: "Il test di Mavrick a Misano è un'opportunità incredibile per noi, se possiamo anticipare qualcosa in vista del 2022 lo faremo subito, per cucirgli la nostra moto addosso. Vinales in gara con noi ad Aragon? Se i test dovessero andare bene, allora perché no..."

Si avvicina il debutto di Maverick Vinales con l'Aprilia. Il pilota, dopo la separazione immediata dalla Yamaha, salirà in sella alla moto italiana per due giornate di test a Misano martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre. Non solo. Come confermato anche da Massimo Rivola, esiste la possibilità di vedere lo spagnolo sull'Aprilia già nella griglia di Aragon. "Perché no? Non vogliamo mettergli fretta, ma se il test di Misano dovesse andare bene Maverick potrebbe essere in gara ad Aragon… Prima però vediamo come vanno i test di Misano", ha dichiarato l’amministratore delegato di Aprilia al microfono di Antonio Boselli durante le Libere 1 di Silverstone. "Il test di Vinales a Misano è un'opportunità incredibile per noi, se possiamo anticipare qualcosa in vista del 2022 lo faremo subito, per cucirgli la nostra moto addosso. La cosa più importante è conoscere Vinales per sapere di cosa ha bisogno, per conoscere il suo equilibrio, creare il giusto feeling con la moto e con la squadra, è tutto un insieme. Ovviamente la moto deve essere competitiva, ma con un talento così cristallino il fattore umano sarà importantissimo. Ci tengo a sottolineare che l'arrivo di Vinales non è una bocciatura di Savadori, Lorenzo ha avuto una grande crescita".