Moto3, tutto pronto per Mta: nuovo team made in Italy

Un nuovo team italiano entrerà nel motomondiale 2022. Si tratta di Mta, struttura gestita da Alessandro Tonucci, già per tanto tempo pilota in particolare in Moto3. Mta ha lavorato nei campionati nazionali, in Italia e in Spagna, consolidandosi nel 2021 grazie alla partnership con Iván Ortolá, arrivato dal junior team Aspar e in grado di portare la sua Ktm ripetutamente sul podio e la squadra a lottare per vincere il Mondiale Junior Moto3. In attesa dell'ufficialità dell'ingresso in Moto3, Mta sta lavorando per costruire la squadra 2022, che continuerà a contare anche su un team nel Cev per sviluppare giovani talenti.