Silverstone, Bagnaia partirà 2°: "Grande lavoro"

La superpole "fantasma" staccata all'ultimo secondo da Jorge Martin - poi cancellata dalla commissione perché lo spagnolo aveva tagliato la chicane alla curva 8 - ha disorientato un po' tutti a Silverstone, compreso Pecco Bagnaia, che alla fine ha piazzato la zampata che gli è valsa il 2° posto in griglia nel GP di Gran Bretagna. "Sono molto contento, ovviamente - spiega il pilota della Ducati - ma quando sono passato sul traguardo e ho visto l'1"58 netto di Martin ho pensato: 'ma come diavolo ha fatto?!'. Ho creduto di essere finito ottavo, nono... invece ero comunque terzo, anche se Martin ci aveva dato 9 decimi... Pensavo avesse tagliato la chicane, ma non toglievano il giro e ho immaginato l'avesse fatto davvero, Jorge è fortissimo nel time attack ma 9 decimi era un po' troppo. Io ero gia al limite...". Il torinese è carico in vista di domenica: “Sono molto soddisfatto della mia qualifica di oggi. C’è molta armonia nella mia squadra e insieme stiamo facendo davvero un lavoro incredibile. Abbiamo compiuto grandi passi in avanti, nonostante questa non sia una pista particolarmente favorevole per me. Sono prontissimo per la gara".