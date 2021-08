Il 3° posto di Aleix Espargaró a Silverstone rappresenta il primo podio per l'Aprilia nella storia della MotoGP. Il pilota spagnolo ha voluto ringraziare tutto il team di Noale per questo traguardo, attraverso un emozionante discorso al box: "Non ho mai visto un mio meccanico lamentarsi in questi anni quando cadevo. Volevo smettere di correre, ma alla fine abbiamo meritato questo podio. Sono orgoglioso di voi, siete la migliore squadra di tutto il paddock", ha detto Espargaró

VIDEO. LA FESTA AL BOX APRILIA