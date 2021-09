Rossi: "Aragon pista difficile, ma sono fiducioso"

Valentino presenta il GP Aragon: "Mi sono sentito bene sulla moto in Gran Bretagna, sono fiducioso di poter avere le stesse sensazioni anche in Spagna. Il layout della pista è bello, ma guidare in questo circuito è complicato, devi essere particolarmente fluido". Gli orari delle gare, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. Questo weekend in pista anche la Formula 1 a Monza, live su Sky Sport F1: la gara delle monoposto scatta alle 15

Rossi ha vissuto un weekend altalenante a Silverstone. Valentino ha chiuso le qualifiche in ottava posizione, ma poi è crollato in gara a causa di alcuni problemi con le gomme, tagliando il traguardo 18°. Un risultato che non rispecchia il buon feeling trovato dal Dottore sulla sua Yamaha, come spiega lui stesso presentando il GP di Aragon: "Mi sono sentito bene sulla moto durante tutto il weekend in Gran Bretagna, specialmente durante le prove libere, quando siamo riusciti a ottenere uno dei migliori passi della stagione. Sono riuscito anche a fare una buona partenza in gara, potevo lottare con i piloti più veloci. Sono fiducioso di poter avere le stesse sensazioni anche questo weekend ad Aragon, su una pista molto esigente in termini di grip durante la gara, soprattutto per quanto riguarda la gomma posteriore". Aragon è una delle poche piste in cui Rossi non è riuscito a vincere in carriera: "Sono salito sul podio alcune volte, ma non ho mai vinto al Motorland. Il layout della pista è bello e veloce, ma guidare in questo circuito è complicato, devi essere particolarmente fluido per essere forte a fine gara. Vedremo cosa succederà, non vedo l'ora di tornare lì, dopo essermi perso l’appuntamento di Aragon l’anno scorso".