Vinales: "Continuando così faremo una bella gara"

Dopo i test di Misano, si fa sul serio: Maverick Vinales ha esordito con l'Aprilia nelle prove libere del GP di Aragon e le sensazioni dell'ex pilota della Yamaha sono positive. "Difficile andare al massimo in tutti i settori - ammette il catalano a Sky Sport, nel corso di Paddock Live Show - qualche volta ho sbagliato nel time attack, ma possiamo fare bene. L'evoluzione dalla FP1 alla FP2 è stata importante e credo che sabato andremo molto più forte". Alla fine è arrivato il 20° tempo (1:48.755). "Rispetto a Misano, me la sono presa con più calma - aggiunge Vinales - e sono molto fiducioso: ogni volta che ho messo la gomma nuova ho fatto uno step in più e credo l'ultimo crono può essere il passo gara. Se continuiamo su questa strada, domenica faremo qualcosa di bello. Ne sono sicuro".