Aragon non è un circuito favorevole per le Yamaha. Il consumo importante delle gomme non favorisce lo stile di alcuni piloti come Valentino Rossi. Il pilota Petronas ha chiuso 19°, confermando lo scarso feeling con il tracciato spagnolo, come spiega lui stesso: "Aragon è una pista molto difficile, non solo per la Yamaha, ma anche per me personalmente. Qui ho fatto molta fatica in carriera, per fortuna è arrivata tardi nel programma della MotoGP, ci ho fatto poche gare in carriera. Nel 2017, quando sono tornato in sella dopo la frattura a tibia e perone, sono arrivato 5°, non era andata male, tuttavia non ho mai vinto qui". A questo punto interviene Pasini, in studio con Vera Spadini: "Quella volta nel 2017 ad Aragon sei riuscito a fare 3° in qualifica e 5° in gara perché ti ho soccorso io dopo l’infortunio, quindi si sono accorciati moltissimo i tempi di recupero", scherza Mattia. Valentino risponde con altrettanta ironia: "Appena Pasini mi ha toccato, la tibia si è riattaccata, per questo sono rientrato velocemente". In quella stagione Rossi rientrò in pista ad Aragon dopo appena 23 giorni dalla frattura di tibia e perone. Valentino continua a usare la sua straordinaria ironia nell’analizzare le possibili soluzioni ai problemi di grip ad Aragon: "Quando mettiamo la soft la moto va molto meglio, c’è molto più grip dietro: avrei bisogno di una soft nuova ogni tre giri per la gara, adesso vediamo se riusciamo a organizzarla. Oppure servirebbero le mani di Pasini da lontano per rigenerare le gomme", scherza Rossi.