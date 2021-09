Un vero signore, monsieur Quartararo. Il pilota della Yamaha - durante le qualifiche del GP di Aragon, alla fine terzo in griglia alle spalle di Pecco Bagnaia e Jack Miller - non è rimasto indifferente all'invito di una tifosa, inquadrata dalle telecamere sugli spalti del Motorland con un cartello-rebus davvero esilarante, che potremmo sintetizzare così: "Tu mi regali i guanti e io ti offro in cambio hamburger e patatine". Chiusa la sessione, il francese è andato di persona a esaudire la richiesta della giovane fan, che non poteva credere ai suoi occhi. Mentre il leader del Mondiale, dopo un'altra dura giornata in pista, evidentemente non ci vedeva più dalla fame...