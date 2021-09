Dopo aver vinto ad Aragon la sua prima gara in MotoGP, Bagnaia torna nel box Ducati, dove lo attende il suo team per fare festa. Ci sono tutti, da Paolo Ciabatti a Davide Tardozzi, passando per Gigi Dall’Igna: "Pecco è stato incredibile, non ha sbagliato nulla", sottolinea soddisfatto il direttore generale della Rossa, prima di brindare con il 24enne pilota di Torino. Ecco il video dei festeggiamenti dal "garage" della squadra di Borgo Panigale

