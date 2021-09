Il 14 novembre Rossi correrà la sua ultima gara in MotoGP, ci sono ancora due occasioni per vederlo in pista a Misano: una scatta questo weekend con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, l'altra è in programma dal 22 al 24 ottobre sullo stesso circuito, con il GP Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. La "marea gialla" si prepara a invadere il tracciato...Le gare domenica live su Sky: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

GP SAN MARINO, I NUMERI - MARINI, A MISANO DUCATI FUCSIA