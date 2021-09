In corso la prima sessione di prove della MotoGP a Misano. Debutto di Dovizioso con la Yamaha Petronas, esordio anche per Morbidelli in sella alla Yamaha ufficiale. Nelle Libere 1 di Moto3 il più veloce è stato Foggia davanti a Fenati e Antonelli. Domenica le gare delle tre classi: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle live alle 14, in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

GP SAN MARINO, GUIDA TV