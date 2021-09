Misano a 360°: sono tanti gli appuntamenti su Sky Sport MotoGP (canale 208). Dal viaggio attraverso l'Emilia Romagna al dietro le quinte della Sei giorni di enduro, ecco le curiosità preparate in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di questo weekend. Nei dettagli i prossimi passaggi in tv da segnarsi in agenda, ricordando che questi speciali sono disponibili anche on demand. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

On the road Again



Guido Meda ci conduce in un viaggio in quattro tappe attraverso l’Emilia Romagna, terra di motori per eccellenza: questa settimana su Sky Sport MotoGP e disponibili on demand, le prime due puntate con Andrea Lucchetta, Paolo Cevoli e Nicola Bertinelli (presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano). Per le successive bisogna aspettare il secondo appuntamento a Misano del 22-24 ottobre. Due moto, paesaggi straordinari e tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che oggi assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell’Italia.

1^ puntata: mercoledì ore 23.30

2^ puntata: mercoledì ore 20

Off the road Again

Nicolò de Vitiis protagonista del viaggio in compagnia di Aldo Drudi, designer che realizza la livrea dei caschi di Valentino Rossi. Appuntamento mercoledì alle 22.

Sei giorni di enduro

Commentati da Guido Meda, gli highlights della Sei giorni enduro, che si è disputata nel pavese dal 30 agosto al 4 settembre e che ha visto trionfare la squadra nazionale italiana sia nella classifica assoluta che in quella juniores. Il meglio della Sei giorni enduro mercoledì alle 20.30.

Passione Azzurra: la Nazionale dei caschi rossi

Il docufilm dedicato alla Sei giorni di enduro, realizzato dalla Federazione motociclistica italiana, che ci porta dietro le quinte della gara. Appuntamento giovedì alle 21.15.