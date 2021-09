Dovizioso e Morbidelli sono tornati. In occasione delle Libere 1 del GP Misano, Andrea ha corso per la prima volta con la Yamaha Petronas, team a cui si è legato fino al 2022. Franco, dopo tre mesi di assenza a causa dell'infortunio al ginocchio, ha debuttato in sella alla M1 ufficiale, dopo l'accordo con Yamaha Factory fino al 2023. Al termine del primo turno di prove Dovizioso è 24°, mentre Morbidelli è 16°. Ecco le prime foto dei due piloti con i nuovi colori

