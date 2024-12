Con un annuncio attraverso i propri canali ufficiali, la MotoGP comunica che, a partire dal 2026, approderà in Brasile, tra le curve del Goiânia International Racetrack Ayrton Senna. "ll ritorno della MotoGP a Goiás è un traguardo storico per noi", ha dichiarato il Governatore Ronaldo Caiado, mentre c'è soddisfazione anche per Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: "Il Brasile è un attore globale e abbiamo sempre creduto meriti di essere presente nel nostro calendario" LE PAROLE DI MARTIN AI FIM AWARDS

Prim'ancora che inizi il 2025, la MotoGP ha già gli occhi puntati al futuro e attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato che a partire dal 2026 il motomondiale approderà in Brasile, al Goiânia International Racetrack Ayrton Senna. Un ritorno sul tracciato brasiliano, visto che lo stesso ha ospitato tre edizioni del Gran Premio tra il 1987 e il 1989. Una tappa importante anche dal punto di vista dell'audience del campionato, dal momento che il Brasile, che quest'anno si è reso protagonista in Moto2 grazie a Diogo Moreira, vanta una grande passione motociclistica, in passato testimoniata dai successi di Alex Barros proprio in MotoGP. Dietro al GP ci sarà poi una società già conosciuta nel mondo dei motori quale "Brasil Motorsport", una forza chiave dietro i successi del Gran Premio di San Paolo di Formula 1, che collaborerà con MotoGP e il Governo di Goiás per la realizzazione dell'evento a Goiânia.

Il governatore di Goiàs: "Traguardo storico" "ll ritorno della MotoGP™ a Goiás è un traguardo storico per noi. Goiânia sarà, nei prossimi cinque anni, la sede della MotoGP™ in Brasile. Stiamo lavorando per garantire che le infrastrutture e i servizi forniscano un'esperienza indimenticabile per i piloti, team e appassionati", le parole del governatore locale, Ronaldo Caiado.

Il Ceo di Brasil Motorsport: "Sarà un gran successo" "Il gruppo di Brasil Motorsport vanta una tradizione di lavoro con grande leghe sportive e nell'organizzazione di grandi eventi. Basandomi su questa esperienza, sono convinto che quello della MotoGP a Goiânia sarà un gran successo. Avremo uno degli eventi sportivi più emozionanti del mondo insieme ad attrazioni di intrattenimento, importanti brand e appassionati entusiasti. Un mix che garantirà il successo", le parole del Ceo di Brasil Motorsport, Alan Adler.

Ezpeleta: "Brasile un attore globale. Merita di essere in calendario" Queste le parole di Carmeo Ezpeleta, CEO Dorna. "Abbiamo una grande voglia di tornare in Brasile. Abbiamo una buona base di appassionati che sappiamo essere entusiasti di questa notizia, come noi siamo ansiosi di tornare a correre nuovamente per tutti loro, e questo nuovo accordo offre inoltre una fantastica opportunità di espansione in un mercato chiave per lo sport e i nostri costruttori. Il Brasile è un attore globale e un luogo che abbiamo sempre creduto meriti di essere presente nel nostro calendario. Lavorare con il governo di Goiás e Brasil Motorsport, che vanta una tradizione nota e molto rilevante, è un'opportunità che siamo molto felici di cogliere".

La storia del GP del Brasile Quella del 2026 non rappresenta una prima volta per il Brasile all'interno del calendario MotoGP. In passato, il Gran Premio ha già figurato nel calendario del motomondiale, pur mancando ormai da vent'anni: tra il 1987 e il 1989 si è svolto proprio sul Goiânia International Racetrack, oggi dedicato ad Ayrton Senna, così come nel 1992; dopo tre anni di assenza poi, torna in calendario con la denominazione di "Gran Premio di Rio" nel 1995, edizione corsa sul circuito di Intergalos. Infine, prima fino al 1997, poi tra il 1999 e il 2004, anno dell'ultima edizione, si è corso sul circuito di Jarapeguà.