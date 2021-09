Dopo aver conquistato la pole, Pecco ha mostrato sui social il casco che userà nella gara di Misano (diretta domenica 19 settembre alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno). Il design si ispira a "L'Allegria", canzone scritta da Jovanotti e cantata da Gianni Morandi. "Ho pensato che il GP di casa per me è l'allegria", spiega Bagnaia. Nella clip della canzone, tra l'altro, recitano diversi piloti come Valentino Rossi e lo stesso Pecco

