Due piloti italiani in sella a una Ducati sul podio di Misano. Capolavoro di Bagnaia, che conduce il GP dall’inizio alla fine, vincendo la sua seconda gara consecutiva dopo Aragon. Quartararo prova ad attaccare Pecco nel finale, ma la difesa del numero 63 è commovente: il francese chiude in seconda posizione e resta leader del Mondiale a +48 su Bagnaia. Straordinario il terzo posto di Bastianini (team Ducati Esponsorama), al suo primo podio in MotoGP

