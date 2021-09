Redding fa un capolavoro sotto la pioggia e vince davanti a Bassani e Rinaldi. Rea 4°, Razgatlioglu rompe mentre è in testa. Gli appuntamenti di domenica live su Sky Sport Action e in streaming su NOW: alle 11 Superpole Race Superbike, alle 12.25 Race 2 Supersport, alle 13.40 Race 2 Supersport 300, alle 15.15 Race 2 Superbike

Per Redding è la sesta vittoria stagionale , ottenuta davanti al vero MVP di giornata: Axel Bassani parte undicesimo, sfrutta il feeling sopraffino che lo contraddistingue sul bagnato e lotta ad armi pari con Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, ereditando la testa della corsa quando un problema tecnico ferma il turco. Per il pilota veneto è il primo podio in Superbike , un sogno che diventa realtà anche per il team Motocorsa Racing. A chiudere il podio è Michael Ruben Rinaldi , vittima di un problema di appannamento della visiera negli ultimi giri, ma autore di una gran gara.

Tripletta Ducati, dunque, mentre Rea non capitalizza al meglio il ritiro di Razgatlioglu e guadagna i tredici punti della quarta posizione, che comunque gli consentono di tornare in testa alla classifica con sei lunghezze sul rivale. La quinta piazza va a Michael Van Der Mark davanti ad Alex Lowes, Leon Haslam e Tom Sykes, scattato dalla pole (la cinquantunesima in carriera), ma poco efficace in gara. Alvaro Bautista e Chaz Davies completano le prime dieci posizioni, mentre Andrea Locatelli non va oltre il dodicesimo posto. Sedicesimo Samuele Cavalieri.