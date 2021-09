Dopo aver visto i rispettivi figli duellare in pista nel finale del GP di Misano, i papà di Quartararo e Bagnaia si abbracciano sportivamente al termine della gara. La vittoria è andata a Pecco, ma entrambi i papà sono provati dopo una domenica piena di emozioni. L'abbraccio dimostra ancora una volta il "fair play" che regna all’interno del paddock, anche tra le famiglie di due piloti in lotta per il titolo mondiale

HIGHLIGHTS DELLA GARA