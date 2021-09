Rinaldi torna al successo dopo Misano e batte Razgatglioglu, che torna in testa alla classifica. Rea vince la Superpole Race, ma toppa Gara 2

Il duello al vertice del mondiale Superbike prosegue sul più grande equilibrio. Il weekend di Barcellona si chiude con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea separati da un solo punto in virtù dei risultati della domenica, iniziata nel segno del Cannibale che si aggiudica una Superpole Race interrotta con bandiera rossa (e ridotta a cinque giri) per l'incidente tra Chaz Davies e Lucas Mahias; il gallese viene dichiarato unfit per il pomeriggio a causa di varie contusioni lombari.