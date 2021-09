La seconda verità ha la tinta blu della Yamaha e mette in vetrina un pilota che è davvero pronto per il Mondiale. C’è un deficit tecnico, ormai riconosciuto, che riguarda la potenza della M1. Ma Quartararo fa di necessità virtù, impostando la corsa (anche in merito alla scelta delle gomme) ottimizzando i punti di forza e sfumando le debolezze. A Misano Fabio ci ha messo tanto del suo, rischiando molto negli ultimi giri per agguantare una possibile vittoria, senza pensare al campionato. Sulla classifica, come lui stesso ammette, ci ragionerà da oggi in poi con quella maturità che ti consiglia di “accontentarsi” di punti pesanti, quando non puoi fare di più.