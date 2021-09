Bagnaia vince il GP di San Marino dopo aver resistito all'assalto finale di Quartararo: "Quando Fabio alla fine ha recuperato è stata veramente dura, ho cercato di spingere più che potevo. Vincere due gare consecutive è bello, ma vincere in casa è veramente speciale, una grandissima emozione. Volevo questo successo, più che ad Aragon: ho guadagnato meno punti in classifica su Quartararo, ma a livello mentale questo risultato mi aiuta ad avere ancora più motivazioni in vista di Austin"

Come hai fatto a resistere all’arrivo di Quartararo?

"Ho provato a spingere da subito, sapevo che avrei dovuto fare la differenza nei primi giri con la gomma soft. Ho cercato di essere il più costante possibile per non lavorare troppo sulle gomme, ma Quartararo alla fine ha recuperato ed è stata veramente dura, soprattutto gli ultimi giri, sono stati veramente duri. Ho cercato di spingere più che potevo, infatti all’ultimo giro ho fatto il miglior T3 della mia gara: è stato bellissimo!".

È stata più dura combattere con Marquez ad Aragon o difenderti da Quartararo a Misano?

"Misano è una pista più corta, si fanno più giri, fisicamente è più dura, ma il calo della gomma è molto diverso: ad Aragon fai quasi tutta la gara in gestione, mentre qui devi spingere. Gli ultimi giri sono riuscito a capire come non usare troppo il posteriore. Staccavo veramente forte e la facevo scorrere tantissimo, senza andare troppo sul gas. In questo modo ho potuto tenere un gran ritmo negli ultimi due giri, quando ho dovuto spingere al massimo per non farmi superare da Quartararo. È stato bellissimo: vincere due gare consecutive è bello, ma vincere in casa è veramente speciale, è una grandissima emozione, non ho più voce".