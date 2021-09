UP

Ducati

A Borgo Panigale si fa festa grande dopo questo weekend, che testimonia l’altissimo potenziale della Panigale V4R e la sua versatilità. Rinaldi si conferma temibile fin dal venerdì e coglie il podio in Gara 1, chiude quinto la Superpole Race e compie il capolavoro in Gara 2 ottenendo la quarta vittoria in carriera. Scott Redding vince sabato con una rimonta furibonda dai margini della top-10, replicando con il terzo posto di Gara 2. Ma la vera grande sorpresa è Axel Bassani, che sfrutta la grande sensibilità sul bagnato per chiudere secondo in Gara 1 e regalare a se stesso e a Motocorsa Racing il primo podio in Superbike. Se a tutto questo aggiungiamo il successo di Franceso Bagnaia e il terzo posto di Enea Bastianini in MotoGP a Misano, ecco che il desmoquadro è completo.

Toprak Razgatlioglu

Non vince, ma convince e anche parecchio. La vera prova di forza del turco è Gara 1, dove sul bagnato (che lo aveva sempre messo in crisi) riesce a giocarsi la vittoria fino al ritiro per un problema elettrico. In Superpole Race perde terreno da Jonathan Rea per uno sbacchettamento che gli allontana le pastiglie dei freni e il successivo “largo”, chiudendo secondo come anche in Gara 2, quando subisce un calo verticale delle gomme negli ultimi giri. Di Rea si dice sempre che sa limitare i danni, che se anche non vince è sempre lì: Toprak ha imparato la lezione e la sta applicando meglio del maestro.

Alvaro Bautista

In ombra fino a domenica mattina, trova improvvisamente il grip mancante e in una Superpole Race caotica coglie addirittura il podio, confermandosi veloce in Gara 2 dove chiude quarto. Il 2021 di Alvaro e della Honda è stato un calvario, con tante cadute e pochissimi segnali positivi, ma la gioia del box HRC dopo il terzo posto della Sprint è un balsamo per un progetto che il prossimo anno rischia di dover ricominciare da zero.