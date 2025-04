Dopo quasi due settimane dall'infortunio rimediato durante la gara lunga del GP del Qatar che gli aveva procurato un pneumotorace e 11 fratture alle costole, Jorge Martin ha lasciato il Qatar con un volo medico. A comunicarlo lo stesso pilota Aprilia con una storia Instagram in cui ha scritto "Back Home. Finally" accompagnato dall'emoticon del cuore. Il suo team aveva già reso noto che lo spagnolo, una volta a Madrid, verrà sottoposto a degli esami di controllo presso l’Hospital Ruber Internacional Quirón.

A sostituirlo in pista durante il GP di Spagna a Jerez c'è il tester di Noale, Lorenzo Savadori. La data del rientro di Martin non è ancora chiara. "Jorge è veloce in tutto e ci aspettiamo recuperi più velocemente di una persona 'normale'. Però lo vogliamo al 100%, non gli metteremo alcuna fretta" aveva dichiarato l'ad di Aprilia Massimo Rivola sul rientro dello spagnolo.