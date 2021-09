Il pilota argentino del team Gresini non ha recuperato dall’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a rinunciare anche alla gara di Misano. Ad Austin la squadra schiererà il solo Jeremy Alcoba. Rodrigo punta al recupero per la seconda gara stagionale a Misano, in programma il prossimo 24 ottobre

La caduta di Aragón, in cui ha coinvolto anche Romano Fenati, si è rivelata più seria del previsto per Gabriel Rodrigo. Il pilota del team Gresini era regolarmente tornato in pista pochi giorni dopo quell’incidente, presentandosi alle prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano.

Ma dopo le prime sessioni Rodrigo ha cominciato a sentire un dolore troppo forte alla spalla sinistra, e così ha deciso di non correre la gara di casa della sua squadra per cercare di tornare in forma per Austin.

Nonostante si sia allenato per recuperare completamente la forma fisica, Rodrigo ha però dovuto arrendersi proprio alla vigilia della partenza per la trasferta oltre oceano. Spiegando di non essere ancora pronto per correre, Rodrigo ha affidato ai social l’annuncio del forfait, che costringerà peraltro il team Gresini a schierare una sola moto in pista.

A ridosso della corsa era infatti proibitivo pensare di trovare un sostituto adeguato, e così a Austin correrà il solo Jeremy Alcoba. Per Rodrigo si spera in un rientro in vista della seconda gara stagionale a Misano, a fine ottobre.