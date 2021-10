Minuto di raccoglimento ad Austin, prima del via del weekend del Motomondiale, per ricordare il giovane pilota scomparso sabato scorso a seguito di un incidente nella Supersport300 a Jerez. Tutto il paddock in pit-lane per onorare la sua memoria con un messaggio: "Per sempre nei nostri cuori"

VIDEO, IL MINUTO DI SILENZIO PER DEAN BERTA VINALES