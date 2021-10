Dopo la caduta rovinosa di ieri in Gara-1, il campione del mondo in carica della SBK va a terra, su un tracciato umido, anche poco dopo il via della Superpole Race in Portogallo. Momento delicato per il nordirlandese con questo doppio errore consecutivo che potrebbe compromettere del tutto la lotta per il titolo con Razgatlioglu. Brutta caduta anche per Rinaldi. Alle 15 la diretta di Gara-2 sul canale 208 di Sky

