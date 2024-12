Moto3, JuniorGp: Finetwork prende Ríos

Clamoroso movimento di mercato per il team spagnolo, che ha trovato l'accordo con il talento che per un soffio non può fare il Mondiale. Cruces promosso in Moto2, tre italiani in squadra

Lo volevano tutti, anche al Mondiale, dove top team come Leopard, Aspar e IntactGp si erano interessati a lui. Ma per i limiti di età del regolamento e la top3 del JuniorGp che concede una deroga di un anno sfumata all'ultima gara, Jesús Ríos dovrà fare un altro anno nel Mondiale junior. E lo farà con Finetwork. Il team spagnolo ha raggiunto un accordo con il più grande talento espresso dalle categorie propedeutiche del motomondiale ancora fuori dal campionato. Mancano solo i dettagli, ma sarà il pilota di punta di Finetwork. Programma di Finetwork che si arricchisce anche in Moto2, dove al fianco di Ferrández, che punta a vincere ed entrare nel Mondiale 2026, ci sarà una seconda moto con Adrián Cruces. Entrambi guideranno una Boscoscuro. Cruces ha una storia particolare, perché è stato per due anni uno dei top rider del JuniorGp Moto3, ma non ha trovato qualcuno che credesse in lui per correre nel Mondiale 2025. Così ha deciso di fare il salto di categoria con la stessa squadra che ne ha seguito la carriera nelle ultime stagioni, sempre nell'ambito del JuniorGp. Ma Finetwork schiererà anche tre italiani. Leo Zanni passa dalla ETC alla Moto3 con la squadra, e sarà compagno di Ríos. Anche qui, siamo ai dettagli. In ETC arrivano Mathias Tamburini, già ufficialmente annunciato, ed Edoardo Savino, che sta finalizzando l'accordo con la squadra. In ETC Finetwork schiera anche una terza moto, l'intenzione della squadra è di mantenere Kerman Tínez. Secondo quanto risulta a Sky Sport il venezuelano ha un contratto già firmato anche per il 2025. Ma ha trovato un accordo con Aspar e vuole passare alla struttura che ha appena vinto il Mondiale Moto3 con Alonso. Per poterlo fare dovrà trattare la risoluzione del contratto con Finetwork.