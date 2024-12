Aleix Espargaró, da sempre grande appassionato di ciclismo, dovrebbe unirsi al team della Lidl-Trek come testimonial per la stagione 2025: in questo modo alternerebbe l'attività ciclistica con quella di collaudatore della Honda in MotoGP. "Con ogni probabilità correrà qualche corsa con la gravel", ha precisato il Team Principal della Lidl-Trek, Luca Guercilena, in un'intervista a Tuttobiciweb.it

Dopo aver annunciato il ritiro dalla MotoGP alla fine della scorsa stagione, Aleix Espargaró starebbe per intraprendere una nuova avventura nel mondo del ciclismo. Lo spagnolo, grande appassionato di bici e con numeri da vero atleta sui pedali, dovrebbe unirsi al team della Lidl-Trek per la stagione 2025, anche se come testimonial. In questo modo alternerebbe l’attività ciclistica con quella di collaudatore della Honda in MotoGP. L’idea della Lidl-Trek sarebbe quella, oltre all’attività da testimonial, di far partecipare Espargaró ad alcuni eventi gravel, una disciplina adatta allo spagnolo che si è già cimentato in passato sullo sterrato anche se con la mountain bike. Interpellato da Tuttobiciweb.it, il Team Principal della Lidl-Trek, Luca Guercilena, ha precisato: "Aleix è qui con noi in ritiro perché è da sempre un grandissimo appassionato di ciclismo e diventerà dal prossimo anno un nostro testimonial, ma è chiaro che non firmerà con noi alcun contratto da professionista, solo e soltanto da testimonial e con ogni probabilità correrà qualche corsa con la gravel".