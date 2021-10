Bastianini rimonta da 16° a 6°: "Mi sono ripreso"

Domenica da incorniciare per Bastianini ad Austin: partito dalla 16^ casella in griglia, ha chiuso la gara al 6° posto. "Sono molto contento, non pensavo di riuscire a fare sesto – spiega Enea –. Abbiamo ritrovato il feeling con la moto rispetto a sabato, che è stata una giornata no. Mi sono ripreso, riuscivo a staccare forte come a Misano, avevo molto grip sull’anteriore, questo mi ha permesso di chiudere la gara con questo buon risultato"

