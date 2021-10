Valentino ha rilasciato un'intervista a Dazn Spagna parlando del suo ritiro al termine della stagione 2021: "Sono entrato in paranoia pensando all'ultima gara in calendario a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGP. L’addio al Motomondiale non sarà facile, non mi ero mai preoccupato della cosa, ma adesso ho realizzato che la mia vita sta per cambiare"

Valentino ha annunciato il ritiro dal Motomondiale al termine della stagione in corso. Mancano ancora tre gare, tra cui l’imperdibile Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna che si svolgerà a Misano, ultimo GP di Rossi in Italia (da seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP dal 21 al 24 ottobre). Eppure il pilota Petronas ha già la testa a Valencia, appuntamento conclusivo del Mondiale 2021, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Dazn Spagna: "Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGP. Quando ho annunciato il mio ritiro in Austria (lo scorso 5 agosto, ndr), non ero particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato che la mia vita sta per cambiare. Sono 15 anni che si parla del mio ritiro, ma non mi ero mai preoccupato della cosa. L’addio al Motomondiale non sarà facile, ma penso che possa comunque essere un bel momento, nonostante tutto". Il GP di Valencia è in programma il 14 novembre, Sky Sport MotoGP trasmetterà tutto il weekend spagnolo in diretta sul canale 208.