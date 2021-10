Il duello che ha accesso la stagione 2021 approda oltreoceano sul circuito di San Juan Villicum, i piedi delle Ande. Razgatlioglu dopo la caduta in Portogallo ha un margine di 24 punti su Rea. Il vantaggio deve diventare di almeno 62 punti per chiudere i giochi e arrivare all’ultima tappa del campionato in Indonesia già da campione del mondo

l circuito di San Juan Villicum, in Argentina, sarà lo scenario per il primo possibile match point di SBK per il titolo iridato. I protagonisti sono il campione del mondo in carica Rea e il leader della classifica Razgatlioglu: il duello che ha accesso la stagione 2021 approda oltreoceano sul circuito situato ai piedi delle Ande.



Un testa a testa tanto atteso che può vedere il turco della Yamaha trionfare e stringere per la prima volta il trofeo della categoria. Razgatlioglu dopo la caduta avvenuta in Portogallo per un problema meccanico ha un margine di 24 punti sull’altro contendente al titolo. Il vantaggio deve diventare di almeno 62 punti per chiudere i giochi e arrivare all’ultima tappa del campionato in Indonesia già da campione del mondo.



Difficile ma non impossibile considerando i grandi i colpi di scena di questa stagione e senza dimenticare il numero di vittorie. Infatti, al momento, il turco vanta dieci successi sulla lunga distanza contro i 5 di Rea che in Argentina ha conquistato ben quattro delle 5 gare qui disputate. L'obiettivo di Razgatioglu è quello di scrivere il suo nome nell'albo d'oro già domenica e per farlo dovrà piazzarsi davanti a Rea già in gara1.



Qualora fosse proprio il pilota Kawasaki a vincere Gara 1, il titolo iridato verrà assegnato non prima del round finale in Indonesia. Fondamentale quindi limitare al massimo gli errori ed essere costanti per entrambi, senza dimenticare i passi di questo tango argentino che chiuderebbe una stagione mondiale stellare...