SkyRossiDay, un'intera giornata dedicata a Vale

Giovedì 21 ottobre Sky Sport MotoGP dedica una programmazione speciale all’ultima gara di Valentino Rossi in Italia: dalle 15 alle 19.30, un intero pomeriggio in diretta dal circuito e dal paddock di Misano con lo #SkyRossiDay. Interviste e contenuti esclusivi tra i quali un’intervista a Stefania Palma (mamma di Valentino) e una a Graziano Rossi. Non mancheranno anche altri racconti e contributi di piloti dell’Academy VR46 come Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini, oltre alle testimonianze di Alberto Tebaldi e Alessio Salucci, storici amici di Rossi e manager della VR46, di Aldo Drudi (designer dei caschi di Valentino), del dottor Claudio Costa (fondatore della Clinica Mobile) e di Luca Cadalora (tre volte campione del mondo e fino al 2018 personal coach di Rossi in Yamaha). Oltre a questi, tanti altri ospiti interverranno durante la diretta dal paddock di Misano. Da non perdere anche la conferenza stampa dei piloti alle 17. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).