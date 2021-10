Vinales 21° dopo le due prove libere di Misano: "Non riuscivo a spingere, mi sono sentito un po' perso in pista. È stato più difficile del previsto". Il compagno di squadra, Espargaró: "Le norme del nuovo regolamento sono molto intelligenti. Peccato che il limite dell'età minima dei 18 anni inizi nel 2023 e non già l'anno prossimo...". Terzo, Aleix non è soddisfatto: "Poco grip, moto rigida". Sabato le qualifiche, domenica la gara alle 14 live su Sky

Tornato in pista dopo il grave lutto in famiglia (la morte del cugino Dean Berta in pista ad Austin), Maverick Vinales ringrazia innanzitutto Aprilia per il supporto: "E' una grande squadra, mi è stata molto vicino. Rientrare è positivo, ora dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare". Impossibile essere soddisfatto del 21° tempo dopo le prime due prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: "E' stato difficile, mi aspettavo molto di più, dobbiamo insistere e cercare il setup giusto. Abbiamo provato tante cose a Misano nei test, ma è ancora complicato avere un'idea chiara. Molte novità non hanno funzionato. Speriamo che le condizioni tra libere 3 e 4 siano simili per fare un importante passo avanti". "Mi sentivo un po' perso in giro per la pista, non riuscivo proprio a spingere. Soffro ancora molto in frenata", ribadisce Vinales. La nota positiva? "Aver girato per due turni sul bagnato, perché in questo caso tutto è più lento e quindi è più seplice riuscire a verificare i dati".