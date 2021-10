Bagnaia: "Ottimo passo, voglio divertirmi"

"So già che tanto andrà forte anche lui domenica, non penso tanto a oggi...": sorride Bagnaia nel parlare di Quartararo (al primo match point per il titolo), addirittura oltre la top ten dopo le prime due prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, 16°, mentre Pecco è 8°. "Mi sono trovato molto bene, non sono solo riuscito a fare un buon giro all'ultimo run, stavo provando la media dura ma col freddo non ha lavorato troppo bene. Il passo era molto buono, solo Miller ha fatto davvero la differenza", spiega Bagnaia. Sul tema gomme il ducatista aggiunge: "Quelli partiti con la usata stamattina sono andati più forte rispetto a quando hanno messo la nuova, è un aspetto su cui ragionare. Ho notato che all'inizio con la nuova ho faticato, invece Miller così come Marquez e Quartararo si sono trovati bene, dobbiamo chiarire il motivo".