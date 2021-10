Con il secondo posto conquistato ad Austin, Quartararo si avvicina sempre di più a vincere il suo primo titolo in MotoGP. Restano soltanto tre gare in programma: il secondo GP a Misano (24 ottobre), Portimao (7 novembre) e il gran finale a Valencia (14 novembre). Adesso Fabio ha un vantaggio in classifica di 52 punti su Bagnaia : questo significa che il francese potrebbe diventare aritmeticamente campione già nel prossimo GP a Misano . Vediamo insieme quali sono le possibili combinazioni che consegnerebbero il Mondiale al pilota Yamaha nel GP dell'Emilia-Romagna.

Quartararo campione, tutte le combinazioni

il rivale

Bagnaia: "Ho dato tutto ad Austin, più di così non potevo"

Come dicevamo, in questo momento Quartararo ha 52 punti di vantaggio su Bagnaia a tre gare dalla fine della stagione. Pertanto qualsiasi risultato che lo veda uscire dal prossimo GP di Misano con 50 punti su Pecco lo renderà campione 2021. Uno scenario possibile? Il marcamento a uomo. Se Fabio termina nella posizione vicina a quella di Pecco (davanti o dietro) è campione. Di fatto, vincendo la gara di Misano, Quartararo potrebbe anche evitare di guardare il piazzamento di Bagnaia, perché sarebbe aritmeticamente campione. Viceversa, per essere sicuro di poter continuare a coltivare il sogno mondiale (a prescindere dal risultato del francese), Bagnaia può puntare "realisticamente" solo a un risultato a Misano: la vittoria. Per scoprire come andrà, non vi resta che seguire Il GP del del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna in diretta su Sky Sport MotoGP da giovedì 21 a domenica 24 ottobre.