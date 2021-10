A Misano sarà grande spettacolo, in pista ma non solo: ci saranno anche le Frecce Tricolori a salutare, l'ultima sul tracciato romagnolo di Valentino Rossi. La pattuglia acrobatica sorvolerà il circuito intitolato a Marco Simoncelli, effettuando il suo caratteristico passaggio con nove velivoli MB-339 PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale) sulla griglia di partenza del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.

II GP avrà inizio venerdì con le prove della gara e, nel pomeriggio, quelle per il sorvolo delle Frecce Tricolori, in cielo con una formazione ridotta di velivoli. Già nel 2007 e nel 2018 le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'autodromo misanese per il World Ducati Week mentre domenica voleranno poco prima della partenza della MotoGP fissata alle 14. Risale sempre al 2018 l'ultimo sorvolo della pattuglia in occasione di una tappa della MotoGP, al circuito del Mugello.