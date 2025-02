Moto2, test Portimao: record pista per Canet

Seconda giornata di test a Portimao per la Moto2: record della pista per Canet. Dixon, Gonzalez e Moreira sono vicinissimi, racchiusi in 3 decimi. La Moto2 tornerà in pista insieme alla Moto3 a Jerez per gli ultimi tre giorni di prove dal 18 al 20 febbraio, prima di partire per la Thailandia per la prima gara dell'anno

Canet straordinario nel secondo giorno di test della Moto2 a Portimao, proprio sulla pista dove ha ottenuto la prima vittoria in carriera nella categoria. Canet è considerato il favorito al titolo dopo la chiusura 2024 dominante con Fantic, e il tempo in 1'41.1 che ha abbattuto il record ufficiale della pista conferma la sua candidatura, anche se alle sue spalle Dixon, Gonzalez e Moreira sono vicinissimi, racchiusi in 3 decimi. Il primo giorno di Arbolino sulla Boscoscuro del team Pramac che debutta in Moto2 è stato lontano 9 decimi dal vertice, e anche Vietti, poco più lento, sta facendo conoscenza con la nuova moto dopo una vita sulla Kalex. Tra i debuttanti Huertas ancora il più veloce, a metà classifica, avvicinato da Veijer e Holgado, mentre Alonso, mezzo secondo più lento, è ancora nei bassifondi come parzialmente previsto dopo la lussazione della spalla destra subita in allenamento prima dei test. La Moto2 tornerà in pista insieme alla Moto3 a Jerez per gli ultimi tre giorni di prove dal 18 al 20 febbraio, prima di partire per la Thailandia per la prima gara dell'anno.