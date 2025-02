Torna lo spettacolo della 100km dei Campioni su Sky Sport e in streaming su NOW : la 10^ edizione della gara al ranch di Valentino Rossi, che si è disputata dal 10 all'11 gennaio scorsi, sarà trasmessa integralmente sui nostri canali. Primo passaggio su Sky Sport MotoGP oggi, mercoledì 12 febbraio, alle 15.45 dopo 'Reparto Corse' dedicato ai test MotoGP in corso a Buriram. Lo speciale, diviso in tre blocchi (Americana, grid e gara), sarà anche disponibile On Demand

Un nuovo grande appuntamento nella pre-season dei motori su Sky e in streaming su NOW. In attesa del semaforo verde della nuova stagione, lo sterrato torna protagonista su Sky Sport con la decima edizione della 100 Km dei Campioni, la tradizionale sfida organizzata da Valentino Rossi dove a gareggiare sono campioni del Motomondiale, della Superbike e amici del nove volte campione del mondo, sul terreno del Motor Ranch di Tavullia. Il padrone di casa, Valentino Rossi, Luca Marini, Pecco Bagnaia, ma anche Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Enea Bastianini e tanti altri si sono sfidati nella specialità del Flat-Track, con tante emozioni e duelli da vivere fino all’ultimo metro. Mercoledì, su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, si parte alle 15.45 con l’Americana, la spettacolare gara a eliminazione diretta. Alle 16.15 la 100 Km dei Campioni – Grid, dove si vivrà l’avvicinamento all’evento clou con interviste ai protagonisti e le curiosità dal Motor Ranch. Infine, alle 16.45, la gara regina dell’evento. La 100 Km dei Campioni sarà disponibile anche on demand.