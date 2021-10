La festa di Misano per l'ultima di Valentino Rossi in un GP italiano sarà accompagnata da un importante riconoscimento per il campione di Tavullia che, domenica, riceverà dalle mani del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, affiancato dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. Un premio alla carriera per aver rappresentato l'eccellenza italiana in tanti anni di carriera come 'Icona del Made in Italy nel mondo', appositamente ideato dal designer Aldo Drudi.