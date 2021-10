Due italiani in prima fila nel GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: pole di Antonelli e 3° posto di Riccardo Rossi. Bene anche Surra (7°), difficoltà sulla pioggia a Misano per Foggia (14°) e Fenati (19°), mentre Garcia - leader del Mondiale - partirà 5°. La gara della Moto3 scatterà alle 11, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Con l’asciutto e col bagnato, Misano è casa sua. Terzo in qualifica un mese prima, in pole position in quest’occasione, Nicolò Antonelli è decisamente il miglior interprete attuale della pista romagnola. Con la pioggia ha oltretutto sfoggiato le sue doti riconosciute di pilota abile sull’asfalto scivoloso. “In condizioni miste mi sono trovato bene” ha ribadito a fine turno il romagnolo, rivolgendo poi un pensiero a Marco Simoncelli (ha corso fino al 2020 nella squadra intitolata al pilota scomparso nel 2011). La sfida per il titolo ha invece registrato il passo avanti di Pedro Acosta finito in seconda fila con il quinto tempo dopo un avvivo difficile il giorno prima. Step che non è invece riuscito a Dennis Foggia, il suo rivale diretto in campionato, finito più lontano, due file più indietro, in quattordicesima posizione. Il meteo più favorevole, previsto perla gara, dovrebbe mettere il pilota romano nelle condizioni di scalare la classifica, ma lo spagnolo sembra decisamente in forma. Nelle ultime uscite Acosta sembrava accusare il ritorno di Foggia, reduce da cinque podi consecutivi. A Misano, nonostante la pioggia, si è rivisto fin qui lo spagnolo determinato e sicuro delle prime gare.