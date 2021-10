Brutte notizie per l'Aprilia, da Misano: Savadori cade all'inizio del terzo turno di prove libere. Frattura della clavicola destra, si sottoporrà prima possibile all'operazione a Modena, ma è già esclusa la sua presenza come wild card a Portimao. Intanto continua il duello per il titolo Quartararo-Bagnaia: il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky

