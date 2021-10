Partito dalla 16^ posizione in griglia, Bastianini a Misano rimonta fino a salire sul podio, dopo un bellissimo duello all'ultimo giro con Quartararo: "Bella battaglia, l'ho attaccato in modo pulito prendendo la posizione. Sono contento dei progressi, ma devo ancora migliorare nelle libere del venerdì, devo cercare di partire più avanti". Sul prossimo anno: "In settimana Ducati mi ha confermato che avrò la Ducati GP21"

Dal 16° al 3° posto: gran finale a Misano per Enea Bastianini, che proprio a poche curve dal termine strappa il podio a Quartararo. Il problema è l'inizio: "Di solito mi manca il venerdì, è quello il mio punto debole. Non riesco a essere veloce da subito, forse perché faccio sessioni troppo corte, dal prossimo anno cambieremo strategia. Il tempo non mi ha aiutato, ho fatto molta fatica in condizioni miste. Le cadute di sabato non ci volevano proprio...". “Non mi aspettavo di salire sul podio, ma tra una serie di sfortune di chi mi stava davanti e il mio buon ritmo ce l'ho fatta. All'ultimo giro era tosta, ma ci ho provato: Quartararo spingeva, è stata una bella battaglia".