Inizio di giornata molto particolare a Misano: il figlio di Fausto Gresini, Luca, ha riportato in pista insieme a Bulega, Di Giannantonio e Capirossi la moto Garelli due tempi con la quale il padre aveva vinto il titolo in 125 nel 1987, per celebrare la memoria del Team Manager scomparso lo scorso 23 febbraio a causa del Covid. Il tutto sotto gli occhi commossi della moglie Nadia

