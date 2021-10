Dennis Foggia vince a Misano dopo una rimonta pazzesca (era scattato 14° in griglia) e in classifica accorcia ancora su Acosta, leader del Mondiale di Moto3 e terzo al traguardo, ora distante 21 punti dal romano quando mancano due gare al termine del campionato. Quinto posto per Nepa, 6° Antonelli, 7° Fenati

Dennis e Pedro, il duello continua. Con la vittoria di Misano 2 il pilota romano ha recuperato altri nove punti allo spagnolo leader del mondiale. Acosta non vede il podio da sei gare, mentre il romano è riuscito a salirci ininterrottamente nello stesso periodo. Il Mondiale ha voltato pagina, e se non fosse per la prima metà del campionato, in cui lo spagnolo è stato irresistibile, oggi Acosta dovrebbe forse inseguire. Dennis gli ha recuperato settantasei punti, fino a ridurre lo svantaggio a ventuno. Eppure la gara sembrava avviata su un binario diverso. Acosta scattava dalla seconda fila, Foggia tre file più indietro, in difficoltà con l’asfalto ancora umido. Acosta sembrava aver ritrovato la sicurezza dei giorni migliori, al quinto giro era già quinto mentre Denis navigava ancora oltre la decima posizione. Poi Dennis a meta gara ha cambiato passo, ha ingranato la quarta e otto giri dopo era già alle spalle dello spagnolo. Il giro dopo il romano era in testa, mentre Acosta finiva alle spalle di Nepa dove è rimasto quasi fino all’ultimo giro, mentre Foggia tirandosi dietro Masia, senza farsi superare nelle tornate conclusive, si involava al traguardo. Acosta è riuscito a riprendere Binder, superando Nepa nel finale (favorito da un errore dell’italiano in uscita dall’ultima curva), per prendersi un podio prezioso. Ma l’espressione soddisfatta che ancora sfoggiava una decina di gare prima è svanita.