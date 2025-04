Rueda, leader del Mondiale, è stato il migliore nelle prove libere di Lusail. Quarto Foggia, 5° Rossi, anche Carraro e Lunetta direttamente al Q2, bene anche Pini (12°). Brutta caduta per Nepa, che ha riportato una frattura al piede destro, ma al momento è dichiarato 'fit'. Mentre Bertelle salterà il Qatar per un infortunio in allenamento. Sabato le qualifiche dalle 16.50, domenica la gara alle 16: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Che Rueda sia il pilota più in forma non lo dice solo la classifica del Mondiale che lui comanda con ampio margine. Lo conferma il tempo firmato nelle pre-qualifiche di Lusail, vicino al record in gara. La Moto3 ritrova inoltra Yamanaka, buon secondo, forse preludio di un weekend che lo riporti nelle posizioni alte delle classifiche. Terzo tempo per Piqueras, davanti a Dennis Foggia e Riccardo Rossi.

Brutta caduta per Nepa, Bertelle salta Lusail Ma al di là del risultato collettivo, in sostanza buono, non è il momento migliore per i nostri piloti. Stefano Nepa, caduto a metà turno tra la curva 12 e la 13, è finito fuori pista ed è rimasto a terra tenendosi la gamba: il pilota abruzzese è stato trasportato al centro medico, dove gli è stata diagnosticata una frattura al piede destro, ma al momento è dichiarato 'fit'. Matteo Bertelle è invece rimasto a casa a curarsi la frattura della tibia destra e dell’omero sinistro, procuratasi domenica 6 in allenamento.

Anche Lunetta e Carraro al Q2, 12° Pini Foggia è stato atterrato da Adrian Fernandez, troppo aggressivo in ingresso curva, ma quantomeno ha conservato il quarto tempo che gli assicura l’accesso alla Q2 di sabato. Lo spagnolo del team Leopard ha pure perso la volata finale per evitarsi il passaggio in Q1, mentre Lunetta che si era messo nella sua scia l’ha spuntata, garantendosi il decimo posto. Adrian è finito anche sotto l’occhio degli stuart Fmi per il contatto che ha messo fuori gioco Foggia. Da sottolineare il dodicesimo tempo del “deb” Guido Pini e il nono di Nicola Carraro. Come detto, sfortune a parte. Un buon inizio per gli italiani.